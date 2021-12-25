روسيا تسجل أقل من ألف وفاة و25 ألف إصابة بكورونا

تراجعت حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي إلى ما تحت عتبة الألف وفاة والـ25 ألف اصابة.

وفي هذا السياق سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت عن رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية 24 ألف و 946 إصابة جديدة.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 981 حالة وفاة جديدة (مقابل 998 وفاة أمس) ما يمثل أدنى حصيلة منذ 12 أكتوبر.

وفي هذا الشأن تماثل 42 ألف و 107 منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه الفيروس التاجي.

وإجمالا، سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و368299 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 303250 حالة وفاة، و9 ملايين و222486 حالة شفاء.

الى جانب ذالك، أجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 237.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، منها 505 آلاف خلال آخر 24 ساعة.

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