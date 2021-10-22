روسيا تسجل أكبر حصيلة وفيات وإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة

سجلّت روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة ارتفاعا غير مسبوق في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا حيث تم تسجيل أكثر من 37 الف اصابة وألف وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية حسب ما افاد به موقع روسيا اليوم، عن تسجيل 1064 وفاة و37141 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.

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