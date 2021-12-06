روسيا تسجل أول إصابتين بأوميكرون

كشفت السلطات الروسية اليوم الاثنين عن تأكيد إصابة شخصين وصلا إلى روسيا من جنوب إفريقيا بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وجاء في بيان صحفي نشرته الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك أن مريضين. جاءت نتيجة خضوعهما لفحص PCR إيجابية تم الكشف عن إصابتهما بسلالة “أوميكرون”. خلال الـ 24 ساعة الأولى من مكوثهما في المرصد.

وأشارت الهيئة إلى أن إصابة الشخصين المذكورين بهذه السلالة تم تأكيدها من خلال إجراء التحليل الكامل للمتواليات الجينية. لديهما من قبل المعهد المركزي للبحوث الوبائية التابع للهيئة.

وقالت الهيئة إنها تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سكان روسيا من المتغير الجديد لفيروس كورونا المستجد.

وقد سجلت روسيا 32136 إصابة جديدة و1184 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 32602 إصابة و1206 وفاة. في اليوم السابق.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في موسكو (3134 حالة)، تليها مدينة بطرسبورغ (2412 حالة) وضواحي موسكو (2215 حالة).

وتماثل 28070 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 30593 شخصا في اليوم الماضي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين. بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 9 ملايين و833749 إصابة. فيما توفي منه 282462 شخصا وتعافى من المرض 8 ملايين و530476 شخصا.

وتعد روسيا مع تسجيلها أكثر من 8,9 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم.

وقد شهدت موجة تفش قاسية للفيروس هذا الخريف وصلت فيها الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية جديدة.

واعتبارا من 1 فيفري، سيتعين على الراغبين بدخول الأماكن العامة إثبات تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من الفيروس. أو إبراز ما يثبت معاناتهم من حالات طبية تمنعهم من التطعيم.

وقالت الحكومة الروسية في بيان إن الحلول المقترحة تعد إجراء طارئا بسبب الوضع الصعب جراء فيروس كورونا. وفي حال إقرارها ستكون سارية المفعول حتى 1 جوان 2022.

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