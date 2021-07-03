روسيا تسجل حصيلة قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 24439 إصابة جديدة و697 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات في روسيا.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 5585799 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 137262 حالة بعد تسجيل 697 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 17899 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 53417 حالة، هذا ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو بواقع 7446 حالة ومقاطعتها 2596 حالة، اما ثانيا فتأتي مدينة سان بطرسبورغ بـ 1733 حالة.