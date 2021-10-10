روسيا.. تسجيل حصيلة قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل28647 إصابة جديدة و962 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات في روسيا.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 7775365 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 216415 حالة بعد تسجيل 962 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 17274شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 6858119 حالة شفاء.