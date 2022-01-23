روسيا..تسجيل 679 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 63205 إصابة جديدة و679 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات الى11108191 حالة في روسيا، في حين بلغ عدد الوفيات 326112 حالة بعد تسجيل679 وفاة امس.

وأضافت ذات السلطات، أن 23045 شخص تعافي خلال اليوم الماضي ليرتفع اجمالي الشفاء الى 10023622 حالة من بداية الجائحة.

وتلقى أكثر من 81.9 مليون شخص في روسيا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، فيما استكمل أكثر من 78 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

طالع ايضا: روسيا..انطلاق المرحلة الثالثة من لقاح “سبوتنيك m” المخصص للمراهقين

بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، للقاح المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك M“، المخصص للمراهقين في روسيا. هذا وكشفت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا،أن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما سيشاركون في هذه المرحلة. بالإضافة الى أن مراحل الاختبارات الأولى والثانية تم إجراؤها الصيف الماضي، وأن النتائج الأولية أكدت سلامة ونجاعة اللقاح تضيف نفس المتحدثة. كما أشارت إلى أن لقاح “سبوتنيك M” هو نفس لقاح “سبوتنيك V” المكون من جرعتين. وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولكن بكمية أقل تضيف نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية. طالع أيضا: بعد إصابة مُحيطه بفيروس كورونا.. بوتين في حجر صحي ذاتي

أعلن الكرملين ،عن التزام رئيس روسيا فلاديمير بوتين بنظام العزل الذاتي بعد تعدد الإصابات بكورونا في دائرة المحيطين به.

وقال الكرملين في بيان له إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أفاد بوتين بأنه

“نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت”.

وكشف بوتين اول امس إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذلك بعد اجتماعه مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين.

وأضاف الرئيس بوتين بأنهم للأسف أيضا معرضون لذلك الآن والأطباء يدرسون الوضع.

وتابع قائلا بأنه حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك.

وواصل بوتين قائلا، بأنه يعتقد أنه سيضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي.

لأنه حوله هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.