روسيا تسهّل منح الإقامة الدائمة للأجانب الناطقين بلغتها والراغبين في العمل

أفاد الموقع الرسمي للرئاسة الروسية “الكرملين” اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف وزارتي الداخلية والعمل بتسهيل منح الإقامة الدائمة.

للأجانب الناطقين باللغة الروسية والراغبين بالعمل في روسيا.

و أضاف المصدر ذاته أن وزارة الداخلية ووزارة العمل والحماية الإجتماعية في روسيا، تتكلّف باتخاذ الإجراءات اللازمة.

لتسهيل عملية منح الأجانب الناطقين باللغة الروسية والراغبين بالعمل في روسيا ومنح تصاريح الإقامات المؤقّتة

والدائمة وإذا لزم الأمر تقديم مقترحات بتعديل القوانين ذات الصلة.

ووفقا للبيان فإنّ الموعد النهائي لتنفيذ هذه العملية قد حدد في 31 أوت المقبل، حيث تم تعيين كل من وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزير العمل

مكسيم توبيلين مسؤولان عن هذه العملية في جانبها التنظيمي.

كما أوعز الرئيس الروسي للوزارتين، بالإضافة إلى وزارة العلوم والتعليم العالي ووزارة الخارجية بتحضير مقترحات.

لتسهيل منح الجنسية الروسية للأجانب المختصين المؤهلين.