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روسيا تطلب من مشجعي المُونديال الرحيل إلى بلدانهم !!

الرياضة
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روسيا تطلب من مشجعي المُونديال الرحيل إلى بلدانهم !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

أفرز المونديال الروسي مشكلة للسلطات الروسية ، إذ حاول الكثير من المهاجرين إستغلاله أملا في الوصول إلى دول الإتحاد الأوروبي.

بعد دخلوهم لروسيا بـ”بطاقة مشجع” التي وضعتها موسكو لفائدة المشجعين لتسهيل حضورهم كأس العالم بسبب صعوبة الحصول على التأشيرة الروسية.

وكانت هذا التظاهرة العالمية فرصة بالنسبة للعديد من المهاجرين، خصوصا من الدول الإفريقية والعربية، للهجرة نحو دول أوروبية.

وصرحت وزير الخارجية الروسية ماريا زخاروف اليوم:”بعد إنتهاء التظاهرة الرياضية، على كل المشجعين مغادرة التراب الروسي”.


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