روسيا تطلق لقاح أنفي ضد فيروس كورونا

أطلق مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات، لقاح أنفي ضد فيروس كورونا، والذي تم تسجيله من طرف وزارة الصحة الروسية يوم 1 أفريل الجاري.

وبدأ التداول المدني للقاح الأنفي ضد فيروس كورونا وهو عبارة عن “سبوتنيك – V ” نفسه، في روسيا.

وأعلن ذلك يوم 7 أفريل رئيس المركز، ألكسندر غينسبورغ الذي قال إن اللقاح عبارة عن “سبوتنيك – V ” نفسه الذي يُحقن عن طريق الأنف.

وأضاف أن اللقاح الجديد سجلته وزارة الصحة الروسية في 1 أفريل الجاري.

كما يتكوّن اللقاح، من مكوّنيْن ويتم حقنه في الأنف باستخدام فوهة رش خاصة. والفاصل الزمني بين جرعتي اللقاح الأنفي 3 أسابيع، شأنه شأن Sputnik V الكلاسيكي.

وبعد استخدام اللقاح، تتشكل في جسم الإنسان مناعة الغشاء المخاطي ضد عدوى فيروس كورونا على سطح جهاز التنفس. كما تظهر مناعة خلوية في الدم.

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6 أسباب وراء إصابة البعض بكورونا وتجنب آخرين المرض على الإطلاق

رغم الإنتشار واسع النطاق لجائحة “كوفيد-19” في جميع أنحاء العالم. إلا أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يدّعون أنهم لم يصابوا بكورونا على الإطلاق. قدم الخبراء، بمن فيهم ريتشارد ستانتون، أستاذ علم الفيروسات في كلية الطب بجامعة كارديف، بعض التفسيرات. على غرار علم الوراثة. حيث تختلف المناعة من شخص إلى آخر جزئيا بسبب تركيبته الجينية. ويقول البروفيسور ستانتون: “الناس لديهم اختلافات في مدى جودة نظام المناعة لديهم بسبب وجود جينات مختلفة. أجهزة المناعة لدى بعض الناس أفضل في محاربة الفيروس”. كما أظهرت عدد من الدراسات روابط بين علم الوراثة والمناعة خلال أزمة كورونا بالإضافة كذلك إلى الإصابات السابقة. وهي المناعة المبنية من عدوى سابقة ليست شيئا يمكن قياسه. ولكن قد يكون هذا هو السبب في أن ذلك الشخص الذي تعرفه ما زال يتجنب نوبة مرض كوفيد. وشرح البروفيسور ستانتون: “من المحتمل أن العدوى السابقة ببعض فيروسات البرد الشائعة يمكن أن تترك “ذاكرة” مناعية كافية للتعامل مع كوفيد بشكل أفضل”. كما أشار ستانتون إلى عامل المتغيرات حيث تتمتع بعض السلالات بمزايا بيولوجية تجعلها أكثر سهولة في الإنتشار. وأظهرت الدراسات، أن عدوى “أوميكرون” توفر بعض المناعة ضد “دلتا”. ومن المحتمل أيضا أن تقنيات المراقبة الحالية قد قللت بشكل كبير من عدد الحالات، حيث يقوم المزيد من الأشخاص بإجراء اختبارات “كوفيد-19” في المنزل ولا يبلغون عن النتائج. وفي المقابل، يقول البروفيسور ستانتون: “أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من دلتا ولذا نرى أن أفراد الأسرة أكثر عرضة للإصابة إذا كان أحدهم مصابا بأوميكرون مقارنة بدلتا”. كما اشار إلى عامل الفرصة . حيث قال البروفيسور ستانتون: “قد تكون مجرد صدفة، بناء على كمية الفيروس التي يحملها المصاب في فمه، ومدى تفاعل الآخرين معها ومدى قربها. الحماية الناتجة عن اللقاحات ضد كورونا حصلت الغالبية العظمى من الناس على لقاحات “كوفيد-19″ إما جرعتين، أو ثلاثة، أو أربعة. وسيؤدي ذلك إلى تغيير المناعة من شخص إلى آخر. حيث تكون الأجسام المضادة لـكوفيد-19″ في أعلى مستوياتها بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحصول على الجرعة، وتبدأ في الضعف خلال الأشهر التالية، ولهذا السبب يُتوقع الحصول على لقاحات معززة سنويا. وقال أندرو فريدمان، الأكاديمي في الأمراض المعدية في جامعة كارديف، لشبكة CNBC إن الأسباب التي تجعل بعض الناس يصابون بـ”كوفيد-19” والبعض الآخر لا، تتعلق “على الأرجح بالحصانة من التطعيم أو العدوى السابقة أو كليهما”. بعض الأشخاص أصيبوا به فعلا صدم الكثير من الناس من حقيقة أنه رغم اعتقادهم بعدم إصابتهم بـ”كوفيد-19″ غالبا ما يستنتجون أنهم أصيبوا به، لكن لم تظهر عليهم أي أعراض. ولا يبدو أن ما يقارب من ثلث المصابين بالفيروس تظهر عليهم علامات التنبيه. ويساعد الإختبار على اكتشاف أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض. كما أن هناك أيضا فكرة أن الأشخاص لديهم حمولات فيروسية مختلفة، ما يساهم في مقدار الفيروسات التي يطلقونها.

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