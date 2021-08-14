روسيا تعرض على الجزائر مساعدة تقنية في مكافحة الحرائق

قدمت روسيا عرضا على الجزائر بمساعدتها تقنيا من خلال توفير 4 طائرات روسية متخصصة في مكافحة الحرائق. ووفق وأج نقلا عن مصدر مطلع المساعدات التي عرضتها روسيا على الجزائر تدخل في إطار دعم جهود المبدولة من الدولة لمكافحة حرائق الغابات. حيث إجتاحت منذ الإثنين الماضي عدة حرائق مست عدد من ولايات الوطن متاتسببت في وفاة 69 شخصا منهم 28 عسكري.

وأضاف ذات المصدر غياب تصاريح تحليق في سماء اليونان وقبرص، عطل وصول الطائرات الروسية إلى الجزائر كما هو مخطط له. في حين الاتصالات بين الطرفين مستمرة للسماح لهذه الطائرات بالانتشار السريع في الساعات المقبلة في المناطق المتضررة من الحرائق.