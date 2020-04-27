روسيا تعلق صادراتها من الحبوب ومنظمة الفاو تحذر من تبعات القرار

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روسيا تعلق صادراتها من الحبوب ومنظمة الفاو تحذر من تبعات القرار
بقلم إيمان عياش

قررت روسيا التي تتصدر لائحة الدول المصدرة للقمح في العالم، تعليق تصدير عدد من أنواع الحبوب بينها القمح والذرة إلى غاية واحد جويلية.

وكانت روسيا قررت مطلع أفريل الجاري أن تحد صادراتها من الحبوب بسبعة ملايين طن حتى 30 جوان.

وأثار القرار إنتقادات منظمات عديدة من بينها منظمة الأغذية والزراعة “فاو” التي تخشى نقصا في مواد الغذائية خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وتعد روسيا أول دولة مصدرة للقمح وواحدة من البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم.

وأعلنت الحكومة الروسية منتصف مارس أنها تفكر في فرض قيود على تصدير بعض المنتجات الغذائية بسبب وباء فيروس كورونا لضمان إستقرار سوقها.


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