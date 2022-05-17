روسيا تعلن انسحابها من مجلس دول بحر البلطيق

كشفت وزارة الخارجية الروسية،اليوم الثلاثاء، عن انسحاب روسيا من مجلس دول بحر البلطيق، لكن ذلك لن يؤثر على وجودها في المنطقة.

وذلك حسب بيان الخارجية الروسية، الذي جاء فيه بأنه ردا على الأعمال العدائية، بعث وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف برسالة إلى وزراء البلدان الأعضاء في مجلس دول بحر البلطيق والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وكذلك إلى أمانة المجلس في ستوكهولم بإشعار بالانسحاب من المنظمة، وفي نفس الوقت قررت الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية الانسحاب من المؤتمر البرلماني لبحر البلطيق.

وحسب نفس البيان، فإن إنهاء العضوية في مجلس دول بحر البلطيق لن يؤثر على وجود روسيا في المنطقة.

مضيفا تشديده على أن محاولات طرد روسيا من بحر البلطيق محكوم عليها بالفشل.

واضاف نفس المتحدث، أن روسيا ستواصل العمل مع الشركاء الذين يتحلون بالمسؤولية، وتنظيم النشاطات حول القضايا الرئيسة لتنمية منطقة البلطيق التي هي تراث مشترك وحماية مصالح المواطنين.

وختم ذات البيان: “ان الدول الغربية، ودعونا نطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية، احتكرت المجلس لأغراضها الانتهازية، وهم يخططون ليكون عمله على حساب المصالح الروسية”.

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