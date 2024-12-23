روسيا تعلن تجميد السعودية انضمامها إلى “بريكس”

قررت المملكة العربية السعودية تجميد إجراءات انضمامها إلى مجموعة “بريكس”، وفقًا لما نقلته وكالة “إنترفاكس” الروسية عن مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف.

وخلال مؤتمر صحفي، قال أوشاكوف إن الدول الجديدة المنضمة للمجموعة، مصر، إيران، الإمارات، وإثيوبيا، شاركت بفعالية في أعمال المجموعة. وأبدت نهجًا بناءً تجاه أولويات الرئاسة الروسية، ودعمت المبادرات الأساسية.

وفي ما يتعلق بالسعودية، أوضح أوشاكوف أن ممثلي المملكة كانوا حاضرين في العديد من فعاليات المجموعة. إلا أنهم “امتنعوا عن تطوير الوثائق واتخاذ قرارات مشتركة”. مؤكدًا أن السعودية بدأت إجراءات الانضمام لكنها توقفت عن استكمالها.

وللإشارة، كانت قمة “بريكس” 2023 قد وجهت دعوة إلى ست دول جديدة للانضمام إلى التجمع الذي يضم روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا.