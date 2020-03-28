روسيا تعلن تطويرها علاجا فعالا لمرضى فيروس كورونا

كشفت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، عن تطويرها دواء لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا، على أساس عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن الوكالة، إن مركزها العلمي الإنتاجي، نجح في وضع خطة لعلاج عدوى فيروس كورونا على أساس عقار “مفلوكوين” المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية.

وجاء في بيان للوكالة، أن الدواء الجديد يمنع بانتقائية عالية الاعتلال الخلوي الناجم عن فيروس كورونا، ويمنع تكاثره.

فيما يعيق تأثير “الميفلوكين” الكابح للمناعة، تنشيط الاستجابة الالتهابية التي يسببها الفيروس، حسب ذات البيان.

وأوضحت الوكالة، إن إضافة المضادات الحيوية من مجموعة الماكروليد والبنسلين الاصطناعي إلى نظام العلاج، يتيح توفير علاج فعال للمرضى.

وأضاف البيان أن خبراء مركز “فارم زاشيتا”، طوروا أسلوب العلاج هذا مع مراعاة توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوكالة، إلى أنها تقدمت إلى وزارة الصحة الروسية بمقترح إدراج الدواء والخطة العلاجية في توصياتها المنهجية بشأن الوقاية والتشخيص والعلاج من عدوى كورونا.

وأكدت الوكالة، أن اعتماد العلاج الجديد بما في ذلك للوقاية من الفيروس، سيتيح تجاوز ذروة تفشي الوباء وإحكام السيطرة عليه بفعالية مستقبلا، يضيف البيان.