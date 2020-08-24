روسيا تعلن عن أول دولة ستحصل على لقاحها ضد فيروس كورونا

كشف مكتب الرئيس البيلاروسي، أنه اتفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن تكون بلاده أول دولة أجنبية تحصل على اللقاح الروسي ضد كوفيد-19.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن الرئاسة البيلاروسية، بأن لوكاشينكو وبوتين أجريا اليوم الاثنين مكالمة هاتفية بحثا خلالها قضايا مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن الرئيسين اتفقا على أن يشارك المواطنين البيلاروس بشكل طوعي في المرحلة الثالثة لاختبارات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكشف المكتب، أن بيلاروس ستكون أول دولة يتم توريد اللقاح الروسي إليها.

هذا ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس باللقاح المطور، في أواسط سبتمبر، حسب ذات المصدر.