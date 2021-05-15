روسيا تعلن عن اسعار لقاحاتها ضد فيروس كورونا

اعلنت اليوم السبت وزارة التجارة والصناعة الروسية على أن أسعار اللقاحات ضد فيروس كورونا المسجلة في روسيا مقاربة نوعا ما.

وحسبما جاء به موقع روسيا اليوم عن تصريح لوزارة التجارة والصناعة الروسية فقد بلغ سعر الجرعة الواحدة من لقاح “أبيفاك كورونا 842 روبلا بالدولار11.5 .

كما وصل سعر اللقاح “كوفيفاك” 866 روبلا، وسعر لقاح “سبوتنيك ” 866,81 روبلا.

كما تتم عمليات شراء اللقاحات حسب الأسعار المسجلة في الهيئة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، بالموازة مع القدرات الإنتاجية للمصانع الروسية.

وفي هذا الصدد تتم عمليات صناعة لقاح “سبوتنيك V” في 7 مصانع، في حين تشرف 3 مصانع على لقاح “أبيفاك كورونا” .

بينما تشرف الشركة المبتكرة لللقاح كوفيفاك على انتاجه.

فضلا عن هذا ستقوم 8 مصانع بإنتاج لقاح “سبوتنيك لايت” إلا ان مبلغه لم يتم الفصح عنه حد الساعة .

للتذكير شرعت روسيا في مباشرة حملة التطعيم الجماعي منتصف جانفي الماضي .