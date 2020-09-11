روسيا تعلن عن تصدير 100 مليون جرعة من لقاح “كورونا” لأمريكا اللاتينية

أعلنت روسيا، أمس الخميس أنها ستصدر 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك ودول أمريكا اللاتينية.

وقال كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن الصندوق أبرم عقدا مع إحدى الشركات المكسيكية.

وسيتم توريد 32 مليون جرعة من اللقاح، بداية من اليوم الجمعة بتصدير ما يصل إلى 100 مليون جرعة إلى دول في أمريكا اللاتينية”.

وذكر المسؤول الروسي، أن الصندوق يخطط لإنتاج نحو 200 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” خارج روسيا حتى نهاية العام الجاري.

كما سيتم إنتاج أكثر من 500 مليون جرعة في العام المقبل.

وأكد ذات المتحدث، أن 40 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم متطوعين لاختبار اللقاح على أنفسهم في روسيا.

وتمثل الصفقة التي أبرمت أمس مع الشركة المكسيكية ثاني عقد لتصدير اللقاح الروسي، حيث أبرم العقد الأول مع كازاخستان مؤخرا.

وأصبحت روسيا في أوت الماضي أول دولة على مستوى العالم سجلت رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا، وشرعت في إنتاجه.