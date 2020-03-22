روسيا.. تعليق الرحلات الجوية من وإلى تركيا إبتداء من يوم غد الإثنين

أعلنت السلطات الروسية عن إجراء جديد حول تعليق الرحلات الجوية من وإلى تركيا.

وأفادت هيئة الطيران الروسية، اليوم الاحد نقلا عن وكالة “روسيا اليوم”، عن قرار تعليق معظم الرحلات من وإلى تركيا اعتبارا من يوم غد الإثنين.

وأشارت ذات الهيئة أن هذا القرار سيطال جميع رحلات الطيران المدني بين الدولتين، بإستثناء الرحلات بين موسكو واسطنبول والطائرات الخاصة بإجلاء المواطنين الروس المتواجدين حاليا في تركيا إلى وطنهم.

وأضافت الهيئة أنه سيتم إغلاق الحدود مع بيلاروس، بولندا، النرويج، كما سيتم ايضا تعليق الرحلات مع دول الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا، ارمينيا، سويسرا، صربيا الصين، كوريا الجنوبية وإيران.