روسيا تفرض عطلة لمدة أسبوع للحد من انتشار كورونا

قررت السلطات الروسية فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر .تمتد من 30 أكتوبر إلى غاية 7 نوفمبر المقبل للحد من انتشار كورونا.

وأفاد موقع روسيا اليوم، موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

وجاء هذا خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة اليوم الأربعاء أين أعلن عن فرض عطلة لمدة أسبوع 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للتخفيف من حدة الموجة الجديدة من الجائحة.

وذكر رئيس الدولة أن وتيرة التطعيم في البلاد تبقى غير مرتفعة، معتبرا أن هذا هو سبب سرعة انتشار الوباء.

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