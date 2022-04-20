روسيا تفقد الثقة بالمفاوضين الأوكرانيين
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا فقدت الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض فيما يتعلق بالوضع الأوكراني.
وأضافت في تعليقها على عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، “الأمر هنا ليس بالثقة والتحقق من هذه الثقة.. الموضوع هنا التحقق (الالتزام)..إذ لا توجد ثقة تجاه هؤلاء الأشخاص وفقدنا الثقة تجاههم منذ فترة طويلة”.
وتابعت قائلة: ” الجانب الأوكراني أولا يأتون، ثم لا يأتون، وأحيانا يشاركون، وأحيانا لا يشاركون. هل كانوا مستعدين لهذا في موسكو؟”.
بالمقابل أكدت أن الرئيس الأوكراني ليس مستقلا والنيتو والولايات المتحدة يتحكمان به، و هم من يديرون العمليات في أوكرانيا وليس زيلينسكي.
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روسيا تتوعد أوكرانيا بهجمات أضخم
أكدت وزارة الدفاع الروسية،أن الانفجارات الضخمة التي هزت العاصمة الأوكرانية الليلة الماضية ناجمة عن قصف نفذته قواتها.
وفي هذا السياق، توعدت الدفاع الروسية بهجمات أعنف في حال استمرار الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.
كما سُمع في كييف ليل الخميس الجمعة دوي انفجارات قوية، بعد أن دوت صفارات الإنذار في شتى أرجاء أوكرانيا.
وهذه أعنف انفجارات شهدتها كييف منذ انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة الأوكرانية قبل نحو أسبوعين.
الى جانب ذالك، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستكثف غاراتها على كييف، ردا على هجمات داخل الأراضي الروسية، تنفيذا لتهديد أعلنته في وقت سابق.
وأوضحت: “عدد وحجم الهجمات الصاروخية على كييف ستزداد ردا على هجمات القوات الأوكرانية بحق القوات الروسية”.
وهذا في إشارة أيضا إلى الهجوم الصاروخي الذي دمر الطرّاد “موسكفا” في البحر الأسود.
روسيا تدمر بالكامل مطار دنيبرو في أوكرانيا
كما دمر قصف روسي، الأحد الماضي، مطار دنيبرو في شرق أوكرانيا، بالكامل، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.
وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو على تطبيق تلغرام “هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط”، مضيفا: “نعمل على إحصاء الضحايا”.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية. دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة للطائرات.