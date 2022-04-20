روسيا تفقد الثقة بالمفاوضين الأوكرانيين

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا فقدت الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض فيما يتعلق بالوضع الأوكراني.

وأضافت في تعليقها على عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، “الأمر هنا ليس بالثقة والتحقق من هذه الثقة.. الموضوع هنا التحقق (الالتزام)..إذ لا توجد ثقة تجاه هؤلاء الأشخاص وفقدنا الثقة تجاههم منذ فترة طويلة”.

وتابعت قائلة: ” الجانب الأوكراني أولا يأتون، ثم لا يأتون، وأحيانا يشاركون، وأحيانا لا يشاركون. هل كانوا مستعدين لهذا في موسكو؟”.

بالمقابل أكدت أن الرئيس الأوكراني ليس مستقلا والنيتو والولايات المتحدة يتحكمان به، و هم من يديرون العمليات في أوكرانيا وليس زيلينسكي.

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