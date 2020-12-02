روسيا تقدم لقاح “سبوتنيك V” ضد كورونا للأمم المتحدة

ستقدم روسيا لقاحها المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك V” للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة الدبلوماسية الروسية في نيويورك، فيودور سترجيجوفسكي: “سيجري يوم الأربعاء 2 ديسمبر حفل تقديم اللقاح الروسي سبوتنيك V”.

وأضاف ذات المتحدث: “سيشارك في الفعاليات وزير الصحة الروسي، ومندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة”.

هذا وستجري هذه الفعاليات، على هامش الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

و لقاح “سبوتنيك V” الروسي، هو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.