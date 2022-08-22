روسيا تكشف تفاصيل مقتل ابنة العقل المدبر لبوتين

كشفت لجنة التحقيقات الروسية تفاصيل مقتل داريا دوغين، ابنة السياسي الروسي ألكسندر دوغين. الذي يوصف بالعقل المدبر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت لجنة التحقيقات ثبوت زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة قريبا من السائق أدت لمقتل داريا دوغين. التي كانت تقود السيارة، على الفور.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن مرتكبة جريمة قتل داريا دوغين مواطنة أوكرانية. اختفت بعد الجريمة في إستونيا.

وأوضح الجهاز أن مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك تبلغ من العمر 43 عاما قامت بتنفيذ العملية.

وذكر الجهاز الروسي في التفاصيل أن المتهمة وصلت إلى روسيا برفقة ابنتها سوفيا شابان في 23 جوان الماضي. على متن سيارة تحمل أرقام جمهورية دونيتسك، ثم غادرت على الفور إلى إستونيا على متن سيارة تحمل أرقاما أوكرانية.

وأشار جهاز أمن الدولة الروسي إلى أن منفذة عملية الاغتيال كانت تستأجر مع ابنتها شقة في ضواحي العاصمة موسكو. في المبنى السكني نفسه الذي كانت تعيش فيه داريا بهدف جمع المعلومات عنها.

وأشار الجهاز إلى أنه في يوم الاغتيال كانت ناتاليا وابنتها موجودتين في الفعالية الشعبية ذاتها. في ضواحي موسكو التي شاركت فيها داريا ووالدتها.

وعملت داريا دوغين سكرتيرة صحفية لوالدها، وهو قومي من أبرز المنظّرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.

ووفق التقارير التي وردت على وسائل الإعلام في موسكو، فقد كانت القتيلة على قائمة العقوبات البريطانية بسبب نشرها أخبارا كاذبة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعملت داريا دوغين سكرتيرة صحفية لوالدها، الذي يوصف بأنه “عقل بوتين المدبر”. وهو قومي من أبرز المنظرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.

وقالت الخارجية الروسية إنه في حال ثبوت تورط أوكرانيا في اغتيال داريا. فسيكون ذلك “شكلا من أشكال إرهاب الدولة الذي تتبناه كييف”.