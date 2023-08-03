روسيا تكشف موقفها من انضمام دول جديدة إلى “بريكس”

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دمتري بيسكوف، اليوم الخميس. أن توسيع مجموعة “بريكس” يساعد في تعزيز المنظمة.

وحسب وكالة سبوتنيك، فقد أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إلى أن أعضاء المجموعة سيناقشون شكل وحجم هذا التوسيع. في القمة التي ستعقد في أوت الجاري.

وعن انضمام الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأرجنتين إلى بريكس قال “هو موضوع نقاش. ولا ينبغي استباق الأمور، قبل أن تجري مناقشته من قبل قادة المجموعة”.

وأضاف بيسكوف “يجب أن نعلن موقفنا. على أي حال، يجري الحديث عن هذه البلدان. التي لدينا معها تعاون بناء للغاية في مختلف المجالات”.

وأضاف: “نعتقد أنه بهذه الصيغة أو بأخرى، سيساهم توسيع مجموعة بريكس. في زيادة تطوير وتقوية هذه المنظمة. بأي صيغة وبأي حجم، هذا بالضبط ما سنناقشه خلال القمة المقبلة”.

وستعقد قمة بريكس في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أوت المقبل، وسيحضر الحدث قادة الصين والبرازيل والهند.

ومجموعة “بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006. في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من “بريك” إلى بريكس في 2011. بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية. ما يقلل الاعتماد على الدولار.