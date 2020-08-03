روسيا تنتج ملايين الجرعات من لقاح كورونا شهريا بحلول 2021

كشف وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، أن روسيا تخطط لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ونقل موقع “سبوتنيك”، عن الوزير الروسي قوله أن حجم الإنتاج سيعتمد على احتياجات نظام الرعاية الصحية.

وأورد الوزير: “وفقًا للتقديرات الأولية، سنتمكن من ضمان إنتاج عدة مئات الآلاف من الجرعات من اللقاح شهريًا مع زيادة لاحقة إلى عدة ملايين بحلول بداية العام المقبل، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان تنفيذ هذه الخطط”.

ومن المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غامالي”، في سبتمبر القادم.

وحسب ذات الموقع، فإن روسيا تطور 26 نوعا مختلفا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية.

واجتاز لقاح واحد طوره مركز “غامالي”، تجارب سريرية على المتطوعين.

ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهم في سبتمبر القادم، والثاني في أكتوبر من نفس السنة.