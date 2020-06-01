روسيا توافق على إقتراح الجزائر بتقديم موعد اجتماع أوبك+

وافقت روسيا، على تقديم موعد عقد اجتماع أوبك وحلفائها “أوبك+”، حسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن 3 مصادر مطلعة على الإجتماع.

واقترحت الجزائر التي تتولى رئاسة “أوبك” حالياً، تقديم الاجتماع من موعده المقرر في 29 من جوان الجاري، إلى الـ4 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك، لتسهيل مبيعات النفط على دول مثل السعودية والعراق والكويت.

وكانت “أوبك+”، قد قررت في أفريل الماضي، خفضا قياسيا للإنتاج قدره 9.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 10 بالمائة من الإنتاج العالمي.

وجاء هذا القرار، لرفع الأسعار التي تضررت كثيرا من انخفاض الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام المفروضة لوقف جائحة فيروس كورونا.

وساعد خفض الإنتاج في “أوبك+”، في رفع أسعار النفط نحو 35 دولارا للبرميل.