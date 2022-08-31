روسيا توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف إمدادات الغاز الى اوروبا عبر أنابيب “نورد ستريم”.

وفي هذا السياق اضافت الشركة في بيان لها، أن سبب التوقف راجع في الشروع الى أعمال الصيانة المقررة في وحدة ضخ الغاز في محطة بورتوفايا.

كما أوضح البيان ان أعمال الصيانة ستنطلق اليوم تستمر لمدة ثلاثة أيام.

هذا ويعتبر خط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف جوان.

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