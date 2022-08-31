روسيا توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف إمدادات الغاز الى اوروبا عبر أنابيب “نورد ستريم”.
وفي هذا السياق اضافت الشركة في بيان لها، أن سبب التوقف راجع في الشروع الى أعمال الصيانة المقررة في وحدة ضخ الغاز في محطة بورتوفايا.
كما أوضح البيان ان أعمال الصيانة ستنطلق اليوم تستمر لمدة ثلاثة أيام.
هذا ويعتبر خط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف جوان.
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إسبانيا تعلق آمال إمدادات الغاز بزيارة ماكرون إلى الجزائر
كما قالت الصحافة الاسبانية إن مدريد تعلق آمالها على زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر ايمانويل ماكرون لمحاولة فك قيود الغاز. الذي تسبب في حظرها رئيس وزراءها بيدرو سانشيز، خاصة وأن أوروبا على موعد مع شتاء بارد.
وقالت إن الهدف الرئيسي من زيارة ماكرون الى الجزائر هذا الخميس، هو محاولة إيجاد طريقة للخروج من مشكلة إمدادات الغاز.
وأفادت الصحافة الاسبانية أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو محاولة إيجاد طريقة للخروج من المشكلة. التي تسيطر حاليًا على الاتحاد الأوروبي بأكمله وهو عدم وجود شحنة أكبر من الغاز وسط التهديد الروسي.
وقالت إن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز قد توصل إلى أن أحد الحلول الممكنة. لدخول الغاز الطبيعي المطلوب إلى كل أوروبا عبر إسبانيا. يتم حظره في خضم الأزمة مع الجزائر.
وأضافت الصحافة الأسبانية “كان من الممكن أن تكون إسبانيا الحل الواضح لأوروبا بأسرها لأزمة الطاقة الحالية. كما أن مدريد أخطأت في التسبب بأزمة مع الجزائر”.
وأضافت “تمتلك الجزائر خطي أنابيب للغاز ينتهي في إسبانيا ويغذي الاقتصاد الوطني بالغاز. ويسمح الآن بإرسال المزيد من الوقود إلى بقية أوروبا. لكن الجزائر أغلقته في أكتوبر من العام الماضي بسبب الأزمة مع المغرب. لكن بيدرو سانشيز اتفق في ذلك الوقت مع الجزائر على زيادة التدفق عبر خط الغاز الثاني”.
الآن يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى هذا الغاز وكل وسيلة يمكن تصورها للحصول على الوقود. لمواجهة التهديد بقطع كامل وشامل للغاز من روسيا.
لكن أزمة إسبانيا والجزائر الناجمة عن قرارات سانشيز الشخصية جعلت الحكومة الإسبانية مفاوضًا رديئًا. وفي تلك اللحظة يدخل ماكرون المشهد، وتدخل زيارته يوم الخميس القادم على الساحة كبريق أمل للإسبانيين.