روسيا تُدمر أبرز مطار مدني شرق أوكرانيا

أطلقت القوات الروسية اليوم الثلاثاء صاروخا على المطار المدني الأبرز في شرقي أوكرانيا، مما أحدث دمارا هائلا به.

وحسب وكالة “رويترز”، قال حاكم منطقة دنيبرو، فالينتين ريزني شينكو، إن القصف الروسي جرى في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

كما أدى القصف الروسي إلى تدمير مدرج المطار، إضافة إلى الإضرار بمبان أخرى في المنشأة المدنية.

وأكد المسؤول الأوكراني، أن إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف سيستغرق وقتا طويلا.

هذا ويستمر تعليق الرحلات الجوية من وإلى أوكرانيا، بسبب العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

هذا ولقي شخصين حتفهما، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف تعرض له مبنى سكني في كييف، حسبما أفاد جهاز الطوارئ الأوكراني.

وقال جهاز الطوارئ: “عثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا”، مضيفا أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي غربي العاصمة.

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هذه حقيقة فيديو إعتقال رئيس أوكرانيا زيلينسكي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو حقق نسبة مشاهدة مرتفعة، في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا، إلى جانب تعليق يقول إنه يوثق إقتحام الجيش الروسي لمنزل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وحسب وكالة “فرانس برس”، أكدت أن الفيديو غير صحيح. وليس للرئيس الأوكراني زيلينسكي، فهو يعود لسنة 2016. واستخدم في تقارير تتعلق بمداهمة قادت لاعتقال زعيم المخدرات المكسيكي خواكين (إل تشابو) غوزمان. ويظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و43 ثانية، مجموعة من الرجال المسلحين بالزي الرسمي يقتحمون منزلا. لكن لي سللرئيس الأوكراني زيلينسكي، وترجم التعليق المنشور باللغة البنغالية إلى الإنجليزية على النحو التالي: “مقطع فيديو للقوات الروسية وهي تقتحم منزل الرئيس الأوكراني”. لكن سبق لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن نشرت الفيديو بعنوان: “مداهمة منزل إل تشابو” في 13 جانفي سنة 2016. وأضافت الوكالة، أنه وبينما تستعر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأرض. تدور في الكواليس حرب إعلامية لا تقل ضراوتها عن المعارك الدائرة بين الجيشين. والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى ونزوح مئات الآلاف. كما أعلنه سابقا الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بالتزامن مع إنطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعداد كبيرة من مقاطع الفيديو التي تعكس جوانب حربية وإنسانية لهذه الأزمة. لكن تضمنت الكثير من الفيديوهات والمنشورات معلومات مضللة أو خاطئة، الغرض منها إظهار الوجه السيئ للخصم، وتصويره على أنه لا يكترث بحياة المدنيين أو يرتكب جرائم حرب. من أجل توجيه الرأي العام لصالح أحد الطرفين.

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