روسيا تُدمر ترسانة أسلحة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة ترسانة “أورجيف” غرب منطقة “ريفني”، في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.
وحسب ما أفاد به موقع روسيا اليوم، وفقا لوزارة الدفاع، فقد حصلت القوات الأوكرانية على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية.
كما قامت الطائرات والمروحيات الروسية بقصف 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ 24 ساعة الماضية.
هذا ودمرت المروحيات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال الضربات الليلية 8 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة، و7 مدافع ميدانية وقذائف هاون.
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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، عن الخسائر التي مني بها الجيش الأوكراني في الساعات الـ 24 الأخيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه تم تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز إتصال.
وأضاف ذات المتحدث، أنه من بين المواقع التي جرى قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة ونظام صاروخي مضاد للطائرات. بالإضافة كذلك إلى 8 مستودعات صواريخ تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية و101 مكان تخزين عتاد عسكري.
واشار في ذات السياق، إلى أنه تم إسقاط 14 طائرة مسيّرة أوكرانية. لترتفع الحصيلة إلى 230 منذ بدء العملية العسكرية التي بدأت في 24 فيفري الماضي.
مضيفا أن “مروحياتنا القتالية دمرت 9 دبابات و7 مدرعات أوكرانية خلال ضرباتها الليلية”.
وعلى صعيد العمليات الأرضية، تقدمت القوات الروسية 6 كيلومترات في إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وسيطرت على بلدة أوروجاينويه.
وفي السياق ذاته، سيطرت قوات دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا على 8 بلدات في دونباس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
الدفاع الروسية: تدمير منظومة s300 تابعة للجيش الأوكراني و3 مسيرات “بيرقدار”
كما كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحيتين ومسيرات، بالإضافة الى تدمير منظومات صاروخية مضادة للطائرات بينها منظومة s300.
كما تم تدمير مستودع عسكري بمنطقة ريفني بشمال غرب أوكرانيا بضربة عالية الدقة.
وحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فلقد قامت طائرة هجومية من طراز Su-25 تابعة للقوات الجوية الروسية ليلا بتدمير مستودعات أسلحة وذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية.