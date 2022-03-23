روسيا تُدمر ترسانة أسلحة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة ترسانة “أورجيف” غرب منطقة “ريفني”، في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

وحسب ما أفاد به موقع روسيا اليوم، وفقا لوزارة الدفاع، فقد حصلت القوات الأوكرانية على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية.

كما قامت الطائرات والمروحيات الروسية بقصف 97 هدفا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ 24 ساعة الماضية.

هذا ودمرت المروحيات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال الضربات الليلية 8 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة، و7 مدافع ميدانية وقذائف هاون.

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