روسيا تُدمر 20 طائرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

دمرت القوات الروسية، اليوم السبت، 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، فإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة. بينما تم إخضاع 6 طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية. حيث لم تقع أي إصابات أو أضرار.

طكما قال مسؤولون في موسكو، أمس الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة. في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.