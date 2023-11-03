روسيا تُرسل 28 طنا من المساعدات إلى غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إنها سترسل طائرتين محملتين بـ 28 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان للوزارة: “ستنقل طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة”.

وأضافت الوزارة: “سيتم نقل المساعدات الإنسانية الروسية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيلها إلى قطاع غزة”.

وتابعت، أن الشحنات تشمل مساعدات إنسانية وأدوات طبية لازمة لمعالجة الجرحى.

وأعادت وزارة الطوارئ إلى الأذهان أنها نقلت إلى مصر 27 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أكتوبر الماضي.