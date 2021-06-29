روسيا تُسجل أزيد من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا وزيادة قياسية في الوفيات

سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 20616 إصابة جديدة بفيروس كورونا.كما سجلت ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات، حيث بلغ 652 حالة وفاة.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بالفيروس التاجي، في العاصمة موسكو بـ6209 حالة، تليها مدينة بطرسبورغ بـ2453 حالة، حسب المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء.وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 5 ملايين و493557 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 134545 حالة.

هذا واتخذت السلطات الروسية جملة من الإجراءات لتحفيز المواطنين على مزيد من الإقبال على التطعيم ضد الفيروس.كما فرضت إلزامية التطعيم في عدد من القطاعات المهنية، لمواجهة العدد المتزايد من الأصابات بالفيروس مؤخرا.