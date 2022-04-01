روسيا تُسجل أكثر من 19 ألف اصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت ذات السلطات عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 19164 إصابة جديدة بالعدوى.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 342 حالة وفاة جديدة (مقابل 345 وفاة أمس)، بينما تماثل 45998 مريضا للشفاء.

بالمقابل،سجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و862089 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 369064 حالة وفاة، و16 مليونا و884785 حالة شفاء.

الى جانب ذالك، تلقى أكثر من 89 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، وأكمل أكثر من 85.3 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ49.7%.

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