روسيا تُسجل أكثر من 19 ألف اصابة بكورونا
سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.
وأعلنت ذات السلطات عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 19164 إصابة جديدة بالعدوى.
كما ارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 342 حالة وفاة جديدة (مقابل 345 وفاة أمس)، بينما تماثل 45998 مريضا للشفاء.
بالمقابل،سجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و862089 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 369064 حالة وفاة، و16 مليونا و884785 حالة شفاء.
الى جانب ذالك، تلقى أكثر من 89 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، وأكمل أكثر من 85.3 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ49.7%.
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روسيا..عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 16 مليون حالة
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، عن تسجيل 86769 إصابة جديدة و750 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
ليرتفع اجمالي الإصابات الى 16861793 حالة في روسيا، في حين بلغ عدد الوفيات 355537 حالة بعد تسجيل 802 وفاة امس.
وأضافت ذات السلطات، أن 155725 شخص تعافى خلال اليوم الماضي ليرتفع اجمالي الشفاء الى 14418916 حالة من بداية الجائحة.
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بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، للقاح المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك M“، المخصص للمراهقين في روسيا.
هذا وكشفت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا،أن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما سيشاركون في هذه المرحلة.
بالإضافة الى أن مراحل الاختبارات الأولى والثانية تم إجراؤها الصيف الماضي، وأن النتائج الأولية أكدت سلامة ونجاعة اللقاح تضيف نفس المتحدثة.
كما أشارت إلى أن لقاح “سبوتنيك M” هو نفس لقاح “سبوتنيك V” المكون من جرعتين.
وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولكن بكمية أقل تضيف نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية.