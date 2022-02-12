روسيا تُسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا
سجلت روسيا أكثر من 200 ألف اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة في حصيلة قياسية لليوم الثاني على التوالي.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 203 الف و 766 إصابة جديدة، مقابل 203.949 إصابة في اليوم السابق ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.
كما ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا بواقع 729 حالة وفاة (مقابل 722 وفاة أمس)، بينما تماثل 112658 مريضا للشفاء.
بالمقابل سجلت روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 13 مليونا و935560 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 339542 حالة وفاة و11 مليونا و134291 حالة شفاء.
وتعد الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور “أوميكرون”
سريع العدوى من الفيروس التاجي، الذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.
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كما أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 197076 إصابة جديدة و701 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
ليرتفع اجمالي الإصابات الى 13527845 حالة في روسيا، في حين بلغ عدد الوفيات 338091 حالة بعد تسجيل 701 وفاة امس.
وأضافت ذات السلطات، أن 106092 شخص تعافي خلال اليوم الماضي ليرتفع اجمالي الشفاء الى 10909397 حالة من بداية الجائحة.
انطلاق المرحلة الثالثة من لقاح “سبوتنيك m” المخصص للمراهقين
كما بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، للقاح المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك M“، المخصص للمراهقين في روسيا.
هذا وكشفت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا،أن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما سيشاركون في هذه المرحلة.
بالإضافة الى أن مراحل الاختبارات الأولى والثانية تم إجراؤها الصيف الماضي، وأن النتائج الأولية أكدت سلامة ونجاعة اللقاح تضيف نفس المتحدثة.
كما أشارت إلى أن لقاح “سبوتنيك M” هو نفس لقاح “سبوتنيك V” المكون من جرعتين.
وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولكن بكمية أقل تضيف نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية.