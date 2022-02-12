روسيا تُسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا

سجلت روسيا أكثر من 200 ألف اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة في حصيلة قياسية لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 203 الف و 766 إصابة جديدة، مقابل 203.949 إصابة في اليوم السابق ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا بواقع 729 حالة وفاة (مقابل 722 وفاة أمس)، بينما تماثل 112658 مريضا للشفاء.

بالمقابل سجلت روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 13 مليونا و935560 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 339542 حالة وفاة و11 مليونا و134291 حالة شفاء.

وتعد الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور “أوميكرون”

سريع العدوى من الفيروس التاجي، الذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.

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