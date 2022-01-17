روسيا تُسجل أكثر 30 ألف إصابة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الإثنين أكثر من 30 ألف أصابة جديدة بكورونا فيما انخفض عدد الوفيات اليومية خلال 24 ساعة الماضية.

وكشف موقع روسيا اليوم عن تسجيل وزارة الصجة الروسية 30726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بعدما كانت حصيلة أمس 29230 حالة، فيما انخفض عدد الوفيات اليومية من 683 أمس إلى 670 اليوم.

هذا وبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 10 ملايين 834260، منها 321990 حالة وفاة.

كما تعافى 19756 شخصا من كوفيد-19 بشكل كامل خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع حالات الشفاء إلى 9 ملايين و878371.

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