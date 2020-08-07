روسيا: دخلنا المرحلة الأخيرة للتأكد من اللقاح ضد فيروس كورونا

أعلن نائب وزير الصحة الروسية أوليج جريدنيف اليوم الجمعة، أن اللقاح الأولي ضد فيروس كورونا، والذي طوّره مركز جامالي الروسي، سيتم إعطاؤه للأطباء الذين يعملون على مواجهة الفيروس وكبار السن.

وأفادت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية نقلا عن جريدنيف قوله اليوم “إن اللقاح سيسجل في 12 أوت الجاري، ونحن اليوم في المرحلة الأخيرة للتأكد من هذا اللقاح”.

وأضاف “سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولا بهذا اللقاح”، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن تقييم فعالية اللقاح عندما يتم تشكيل مناعة عند السكان.

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية، قد أعلنت في وقت سابق عن تطوير 26 نوعا مختلفا من اللقاحات ضد فيروس “كورونا” على أساس تجارب 17 منظمة علمية.

وأشارت الهيئة، إلى أن لقاحا واحدا طوره مركز “جامالي” اجتاز التجارب السريرية على المتطوعين، موضحة أن مركز “فيكتور” الروسي يقوم أيضا بتطوير لقاح على 6 منصات تكنولوجية مختلفة، وأكدت أنه من المقرر إطلاق أول لقاح منهما في سبتمبر، والثاني في أكتوبر من هذا العام.