روسيا: دواء أفيفافير ينجح في علاج مرضى فيروس كورونا خلال 4 أيام

قالت الهيئة الروسية الداعمة ماليا لأول دواء معتمد في روسيا لعلاج كورونا، إن البلاد ستبدأ الأسبوع المقبل في إستخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، حسب وكالة “رويترز”، أنه بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء دواء أفيفافير للمرضى اعتبارا من 11 جوان.

وأضاف أن الشركة المصنعة للدواء ستنتج ما يكفي منه لعلاج نحو 60 ألف مريض شهريا.

وحقق الدواء الجديد من إنتاج شركة جيلياد اسمه ريمديسيفير بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين بالفيروس، ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو انسانية.

وكانت شركة يابانية طورت دواء أفيفافير في أواخر التسعينيات، ثم اشترتها شركة فوجي فيلم عندما وسعت نشاطها ليشمل الرعاية الصحية.

وقال كيريل ديمترييف إن علماء روسيا أدخلوا تعديلات على الدواء لزيادة فاعليته، وإن موسكو ستكون على استعداد لنقل تفاصيل هذه التعديلات لأطراف أخرى في غضون أسبوعين.

وأورد ديمترييف إن التجارب الإكلينيكية على الدواء شارك فيها 330 شخصا، وكشفت عن نجاحه في علاج الفيروس في أغلب الحالات خلال 4 أيام.

وأضاف ذات المتحدث، أن من المقرر أن تستكمل التجارب خلال أسبوع، لكن وزارة الصحة اعتمدت الدواء بموجب تدابير خاصة معجلة وعملية تصنيع بدأت في مارس.

وقال ديمترييف إن روسيا تمكنت من تقليص الفترة الزمنية للاختبار، لأن الدواء الياباني الذي تم على أساسه تطوير أفيفافير مسجل في عام 2014، ومر بمراحل اختبار مهمة قبل أن يعدله الخبراء الروس.