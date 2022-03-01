روسيا: سنواصل عمليتنا العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافنا

أعلن خبر عاجل تداولته وكالات دولية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، كشف، اليوم الاثنين. أن قوات الثالوث النووي الروسي بدأت بالمناوبات بطواقم معززة.

وقال شويغو إنه قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تنفيذا لأمره. بدأت مراكز التحكم التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ وقيادة الطيران بعيد المدى، بالمناوبات القتالية بطواقم معززة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين “لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب.. بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا”.

وقد كشف خبر عاجل تداولته وسائل إعلام دولية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. أمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.

وقد قال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية. “نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء”.

وأعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم فقط.

كما قال ميدينسكي، وهو مساعد الرئيس الروسي، في تصريح للحصفيين: “نقترح بهدوء ما يلي. حتى الساعة الثالثة سنظل هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالذهاب للمفاوضات في غوميل. وبعد تلقينا هذا التأكيد، نتقدم على الفور إلى مكان المفاوضات ولنلتقي زملاءنا المفاوضين (الأوكرانيين)”.

وأضاف: “نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار رد من الجانب الأوكراني”.