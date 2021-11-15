روسيا.. شاب يلجأ للسحر الأسود لإنقاذ زواجه فوقعت الكارثة

إختار مهندس روسي اللجوء الى السحر الأسود، لإنقاذ زواجه، حيث تركته زوجته بعد حوالي سنة واحدة فقط من زواجه. ولم يكن يعلم الشاب أن الأمر الذي لجأ إليه سينقلب عليه ويتحول إلى كارثة كبيرة في آخر المطاف.

وسردت الصحيفة البريطانية “دايلي مايل” وقائع القضية، وبدأت عندما إنفصلت الزوجة “بويبوف” صاحبة الـ29 عاما عن زوجها “أنطوان شابانوف” البالغ من العمر 33 سنة. غير أن هذا الأخير لم يتقبل أمر الإنفصال عن زوجته خاصة وأن زواجه لم يمضي عليه سوى سنة واحدة فقط.

وفي محاولاته العديدة للصلح مع زوجته الغاضبة، حاول أنطوان اللجوء إلى السحر الأسود عله يسترجع له زوجته ويعيدها إلى منزلها الزوجية.

لجأ إلى السحر ووقع ما لم يكن في الحسبان

ولتنفيذ هذا الأمر ومحاولة لقضاء غرضه بإرجاع زوجته لجأ “أنطوان” إلى مشعوذ محتال بروسيا يدعى “إيفانوف”. حيث أمر من “إيفانوف” بضرورة دفن ممتلكاته وممتلكات زوجته السابقة بإحدى الغابات من أجل تحقيق غايته.

ولتنفيذ هذا الأمر، تنقل “إيفانوف” و” أنطوان ” إلى غابة متواجدة بمدينة أستراخان لتنفيذ هذه المهمة الغريبة أملا أن تعود زوجته. وحين وصولهما للغابة دفن الساحر ممتلكات الزوج وزوجته وأقام بعدها بطقوس سحر وشعوذة غريبة لإتمام هذه المهمة.

وعندما كان الساحر المحتال يقوم بطقوس الشعوذة، قام بالإستهزاء والسخرية من الشاب “أنطوان”، وأهان له زوجته وأشبعه إستفزازات. وأثارت هذه الإهانات والسخرية الشاب “أنطوان” وأدخلته في حالة هيجان وغضب كبيرة مما جعله يدخل في شجار مع المشعوذ.

غير أن الساحر حمل الفأس وإنهال على أنطوان ووجه له عدة ضربات على رأسه ورقبته أدت إلى مقتله. وتركه جثة هامدة وسط دمائه في الغابة ليلا. قبل أن تكتمل طقوس السحر ويستعيد الشاب المغدور زوجته.

وقبل أن يفر المشعوذ من مكان الجريمة الشنعاء، قام بتغطية جثة الشاب انطوان وفرّ من الغابة إلى وجهة مجهولة. غير أن الشرطة الروسية نجحت في إلقاء القبض على الساحر المحتال. كما أنه إعترف بقتله لأنطوان.

وعليه قضت المحكمة بسجن المشعوذ إيفانوف لمدة 9 سنوات ونصف، كما حكم عليه بدفع 27 ألف دولار كتعويض.

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