روسيا.. عدم فرض تدابير إضافية على القادمين من الصين

كشفت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة آنا بوبوفا، أنه لا توجد أي مخاطر على روسيا من فتح الحدود مع الصين.

ولا حاجة لفرض أي إجراءات إضافية على القادمين من الصين حسب ما كشفته هذه الأخيرة لقناة “روسيا 24”.

وقالت بوبوفا: “اليوم لا نرى أي مخاطر إضافية ولا نتخذ أي إجراءات إضافية بحق القادمين من الصين. نحن نعتبر أن هذا ليس ضروريا”.

وأضافت أنه لا توجد حتى يومنا هذا حركة مكثفة للناس بعد فتح الصين لحدودها.