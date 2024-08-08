روسيا: لاعبة شطرنج تسمم منافسها بالزئبق

تواجه أمينة أباكاروفا (40 عاما) عقوبة الإيقاف مدى الحياة لمحاولتها تسميم لاعبة خلال بطولة أقيمت في داغستان الأسبوع الماضي.

وتخضع تصرفات أمينة أباكاروفا لعقوبات رياضية وجنائية شديدة للغاية. حيث أن ما يتتهم به هذه اللاعبة البالغة من العمر 40 عامًا يتجاوز مجرد الغش.

واتهمت أمينة أباكاروفا بمحاولة تسميم منافسة بالزئبق في 2 أوت، خلال بطولة نظمت في ماخاتشكالا، في داغستان. جنوب روسيا، حسبما ذكرت قناة RTVI التلفزيونية الروسية.

تم تصوير هذا الفعل لأمينة أباكاروفا بواسطة كاميرا مراقبة.

في الصور، يمكننا رؤية اللاعبة وهي تنظر حولها، وتخرج شيئًا من حقيبتها ثم تقترب من إحدى رقعة الشطرنج. ويبدو بعد ذلك أن أباكاروفا تضع مادة على الطاولة وتلتقط إحدى العملات المعدنية قبل التوجه نحو المخرج.

ولم يستغرق الشعور بالآثار وقتًا طويلاً. وقالت اللاعبة المستهدفة، أومايغانات عثمانوفا، 30 عاماً. إنها شعرت بالإعياء بعد حوالي ثلاثين دقيقة، حيث عانت من الغثيان والدوخة.

وبالإضافة إلى إيقاف المنافسة بعد هذا الحادث، ألقى منظمو البطولة نظرة على لقطات كاميرات المراقبة. وما رأوه دفعهم إلى الاتصال بالشرطة. وعندما استجوبت الشرطة أمينة أباكاروفا، اعترفت بسكب الزئبق وفسرت فعلتها بـ”العداء” القائم بين اللاعبتين. وفقا لها، أرادت ببساطة “تخويف” أومايغانات عثمانوفا.

وقالت: «في الدقائق الأولى شعرت وكأن الهواء ينفد مني وطعم الحديد في فمي».

ورد المدير العام لاتحاد الشطرنج الروسي ألكسندر تكاتشيوف قائلا: “نأسف لوقوع مثل هذا الحادث خلال بطولة للشطرنج”. “نحن ننتظر نتائج تحقيقات إنفاذ القانون. إذا ثبت أن لاعب الشطرنج الآخر مذنب، فسيكون رد فعلنا حازما”. مع “ربما حظره مدى الحياة”.