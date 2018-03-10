روسيا.. نجاح تجربة صاروخ “كينجال” الذي تعادل سرعته 4 مرات سرعة الصوت

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية إطلاق ناجحة لصاروخ “كينجال” الروسي الجديد الذي تعادل سرعته أربعة أمثال سرعة الصوت.

وأفادت الوزارة، بأن عملية الإطلاق التجريبية نفذت من على متن مقاتلة “ميغ-31” التي أقلعت من مطار في المنطقة العسكرية الجنوبية.

مضيفة أن الصاروخ الفرط صوتي أصاب هدفه المخطط له في الحقل التجريبي.

وبحسب الوزارة فقد أكدت عملية الإطلاق جودة المواصفات التقنية والتكتيكية لمنظومة “كينجال” عالية الدقة ومعايير سرعتها.

وتتخصص منظومة “كينجال” الصاروخية المستحدثة في تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.