روسيا والناتو يستعدان لإرسال عناصر دعم إلى تركيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، استعدادها إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 100 عنصر إلى تركيا. للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن الفريق سيتم نقله إلى تركيا عبر طائرتين من طراز “İl-76”.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورنيكوف الذي قال: “وزارة الطوارئ في روسيا. مستعدة دائمًا لمساعدة الدولة الصديقة”.

وأعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، تضامن الحلف مع تركيا لمواجهة آثار الزلزال. الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين.

وأوضح ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر، أنه على تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو.

وأضاف أن الحلفاء في الناتو مستنفرون حاليا لتقديم الدعم إلى تركيا.

وضرب زلزال فجر الإثنين منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريشتر. مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي وقت سابق أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي وفاة 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال. الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش.