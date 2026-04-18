روسيا وعدة دول أوروبية ترفض دخول منتجات فلاحية مغربية الى أراضيها

رفضت روسيا وعدة دول أوروبية دخول منتجات فلاحية قادمة من المغرب الى أراضيها بسبب مخاطرها الصحية واحتوائها على مواد مسببة للسرطان حيث تم اتلاف العديد من الشحنات لافتقادها لأدنى معايير السلامة الصحية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الروسية المكلفة بالرقابة الصحية النباتية في منطقة كالينينغراد أعلنت عن حجز وإتلاف كمية “ضخمة” من الطماطم الطازجة المستوردة من المغرب بعد اكتشاف إصابتها بفيروسات نباتية من أبرزها فيروس “موزاييك الببينو”.

وحسب ما ذكرته ذات المصادر فقد تم اكتشاف هذا الفيروس خلال عملية تفتيش روتينية داخل أحد مستودعات التخزين المؤقتة بعد أن أثارت الشحنة شكوك المفتشين بسبب مؤشرات غير طبيعية لتؤكد التحاليل المخبرية عدم صلاحيتها ويتم مصادرة الكمية بالكامل ومنع تسويقها.

كما قامت الجهات المختصة بإتلاف ما يقارب 1.2 طن من الطماطم المصابة وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات في إطار تدابير صارمة تهدف إلى منع انتشار الأمراض النباتية وحماية الإنتاج الزراعي المحلي

وفي سياق ذي صلة أطلق خبراء أوروبيون تحذيرات جديدة ضد المنتجات الفلاحية المغربية بسبب ما تحمله الخضر والفواكه المغربية من مواد “مسممة” جراء المواد الكيميائية التي يتم استخدامها, حيث تم في العديد من المرات اعادة شحنات مغربية.

وفي هذا الاطار أعلن فاعلون اقتصاديون في فرنسا الحرب ضد الطماطم المغربية بسبب مخاطرها الصحية مؤكدين أنها تفتقر لأدنى المعايير الصحية ومطالبين بحظر دخولها للبلاد وتغليب مصلحة المستهلكين على أي اعتبارات أخرى

ووفقا لتقارير اعلامية فرنسية وإسبانية كانت قد حذرت قبل أيام قليلة من خطر هذه المنتجات وتضمنت التقارير تصريحات للبرلماني الفرنسي بينوا بيتو الذي وصف فيها هذا الوضع بأنه “فضيحة صحية يمكن مقارنتها بفضيحة الأميانت.