روسيا وهذه الدول العربية يخفضون طوعا انتجاهم النفطي بداية من ماي

أعلنت، كل من السعودية والإمارات، عن تخفيض طوعي في إنتاجهما النفطي، بداية من ماي المقبل وإلى غاية نهاية 2023.

كما أوضحت وزارة الطاقة السعودية، أن التخفيض الطوعي الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميا. جاء بالتنسيق مع دول منظمة أوبك وخارجها.

ومن جهتها، قالت وزارة الطاقة الإماراتية، أنها ستخفض طوعيا من إنتاجها النفطي ما مقدراه 144 ألف برميل يوميا.

ومن جهتها، قالت وزارة الطاقة الإماراتية، أنها ستخفض طوعيا من إنتاجها النفطي ما مقدراه 144 ألف برميل يوميا.

في حين أعلنت أيضا الكويت عن خفض إنتاجها النفطي بمقدار 128 ألف برميل يوميا. شأنها شأن العراق بمعدل 211 ألف برميل يوميا. وعمان بـ40 ألف برميل يوميا، وروسيا تعلن تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

الجزائر تُخفض إنتاجها النفطي إبتداءً من ماي

وأعلنت وزارة الطاقة، أن الجزائر ستقوم بخفض طوعي مقداره 48 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ماي حتى نهاية عام 2023.

ويأتي هذا الإجراء، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، حسب بيان لوزارة الطاقة، اليوم الأحد.

وأوضح البيان، أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس في 5 أكتوبر 2022.

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