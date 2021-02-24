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روسيا: 11749 إصابة جديدة بكورونا و383 وفاة

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روسيا: 11749 إصابة جديدة بكورونا و383 وفاة
بقلم نسرين محفوف

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 11749 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.

ليترفع بذلك إجمالي الإصابات في أنحاء البلاد إلى أربعة ملايين و 200902 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة كورونا أيضا 383 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي لوفيات كورونا بروسيا إلى 84430.

وكانت قد ذكرت جريدة “موسكو تايمز” أن روسيا بدأت في إعطاء لقاح فيروس كورونا للمشردين بلا مأوى.

حيث تلقى 40 شخصًا بلا مأوى في سانت بطرسبرج لقاحات ضد فيروس كورونا في إطار مبادرة خيرية حظيت بدعم المسؤولين.


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