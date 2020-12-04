روسيا: 27403 إصابة بكورونا و569 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 27403 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و569 وفاة خلال 24 ساعة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و402949، فيما وصل عدد الوفيات الرسمي على مستوى البلاد إلى 42176 منذ بدء الجائحة.

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، ببدء حملة التطعيم العام ضد كورونا نهاية الأسبوع المقبل.

وكشف بوتين أن هناك حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لكورونا قد تم إنتاجها في البلاد.

وأضاف بوتين أن الحملة ستبدأ من الفئتين الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بمرض “كوفيد-19″، هما الأطباء والمعلمون.

من جهة أخرى، أكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن روسيا ستقدم لقاحها المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك V” للأمم المتحدة الأربعاء المقبل.