روسيا: 8294 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، عن رصد 8294 إصابة جديدة بالعدوى.

وأشارت أن أكبر عدد من الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو (1585 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (705 حالات).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 374 حالة وفاة.

فيما تماثل 9445 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و606162 إصابة مؤكدة.

منها 101480 حالة وفاة، و275202 حالة نشطة، وأربعة ملايين و229480 حالة شفاء.

وأجرى في روسيا حتى الآن أكثر من 122.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.