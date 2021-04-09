روسيا: 9 آلاف إصابة و400 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، لأول مرة منذ ستة أيام.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، عن تسجيل 9150 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 سا.

وأشار المصدر، أن أكبر عدد من الإصابات سجل بموسكو بـ2421 حالة، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ بـ703 حالات.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 402 وفاة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و623984 إصابة مؤكدة منها 102247 حالة وفاة.