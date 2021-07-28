روغليتش يتوج بالذهب ولعقاب في المركز 36 من أصل 39 دراج !

توج السلوفيني “بريموز روغليتش” بالميدالية الذهبية لسباق ضد الساعة في رياضة الدراجات الهوائية متفوقا على الهولندي “توم دومولان” الذي توج بالميدالية الفضية والأسترالي “روهان دينيس” المتوج بالميدالية البرونزية.

في نفس السياق شارك الجزائري عز الدين لعقاب في سباق ضد الساعة أين قطع مساقة 44.2 كم في وقت قدره 1:05:21 ساعة متأخرا بأكثر من 10 دقائق عن صاحب الميدالية الذهبية، واحتل المركز 36 من أصل 39 دراج.