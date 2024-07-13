رومانو يكشف تفاصيل جديدة عن انتقال عوار إلى الاتحاد السعودي

كشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عن اقتراب حسم صفقة انتقال الدولي الجزائري حسام عوار إلى نادي الإتحاد السعودي.

وقال فابريزيو رومانو عبر حسباه الرسمي على منصة “إكس”، أن نادي روما الإيطالي سيحصل على 12 مليون أورو مع الإضافات، حيث سيتم توضيح كافة التفاصيل النهائية في وقت لاحق.

كما أضاف أنه من المتوقع أن يحسم الإتحاد السعودي الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم الإعلان عنها قريبا من قبل النادي السعودي.